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Объектив Tamron 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4) (б/у)

  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
  • 28-200 f/3.8-5.6 AF LD Nikon F (состояние 4)
Код товара:УТ-00093883
Артикул:б/у-Крд 2026-05-15/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 158883

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: б/н
Комплектация: обьектив , обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.