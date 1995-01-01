Объектив Tamron 25-200mm f/2.8-5.6 Di III VXD G2 Sony E-Mount (A075S)
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Описание
Tamron 25-200mm f/2.8-5.6 Di III VXD G2 (A075) приходит на смену модели 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD (A071) – максимальный угол обзора стал значительно шире, обновлены моторы фокусировки (VXD вместо RXD), улучшены возможности съемки крупным планом (максимальное увеличение 1:1.9 против 1:3.1). С выпуском этого объектива компания отмечает свой 75-летний юбилей.
Компактный зум-объектив «все в одном» превосходно справляется с любыми задачами
Благодаря 8-кратному зуму, объектив 25-200мм F2.8-5.6 G2 готов к любым сценам — от повседневных домашних снимков до впечатляющих пейзажей и спортивной съёмки. Он идеально подходит для путешествий или съёмки на открытом воздухе, где компактность и универсальность играют ключевую роль. Объектив также неплохо справляется с портретной съёмкой благодаря приятному, мягкому эффекту боке. Несмотря на высокую кратность зума, объектив демонстрирует высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций (ложных цветов по контурам контрастных объектов). Из других аберраций можно отметить только достаточно сильное виньетирование (затемнение по краям кадра) и линейные искажения геометрии в широкоугольном и длиннофокусном положении, что, впрочем, легко исправляется в современных редакторах (если вы снимаете в RAW, можно просто применять профиль объектива для автоматической коррекции).
Линейный фокусировочный мотор типа VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) обеспечивает точную, быструю фокусировку и справляется даже с динамичными сюжетами, с активным движением объектов, будь то, например, бегающие дети, домашние животные или птицы в полете. Автофокус также хорошо работает при съемке видео, «дыхание фокуса» (смещение границ кадра) находится на минимальном уровне. Приложение Tamron Lens Utility позволяет даже задать точки А и Б для плавного перехода между ними.
Несмотря на высокую светосилу F2.8 (в положении 25 мм), объектив остаётся очень портативным: его длина составляет всего 121.5 мм, а вес — всего 575 г, что делает его удобным для переноски и комфортным даже при съемке в течение всего дня. Кольца зума и фокусировки вращаются плавно и отзывчиво, новый материал «резинок» обеспечивает лучший захват. Покрытие корпуса также было усовершенствовано, теперь оно более устойчиво к царапинам и отпечаткам пальцев. На корпусе появился USB-C порт для удобства обновления прошивки и настройки определенных параметров через мобильное приложение. Также добавлена кнопка Fn, на которую можно назначить какую-либо функцию по выбору пользователя. 12 внутренних уплотнителей защищают Tamron 25-200mm от проникновения пыли и влаги, а передняя линза покрыта твердым фторсодержащим покрытием с водоотталкивающими и олеофобными свойствами. Кольцо трансфокации можно заблокировать в положении 25 мм, чтобы объектив не выезжал вперед при ношении на ремне.
Характеристики
- Байонет: Sony E (35 мм)
- Фокусное расстояние: 25 - 200 мм
- Относительное отверстие: 1:2.8 - 1:5.6
- Минимальная диафрагма: 1:16 - 1:32
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.16 м (широкий угол) - 0.8 м (теле), максимальное увеличение 1:1.9 (на 25 мм)
- Угол поля зрения: 81°44′ - 12°21′
- Конструкция объектива: 18 элементов в 14 группах, из них 4 асферических, 3 низкодисперсионных (LD) и 1 со сверхнизкой дисперсией (XLD)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 575 г
- Размеры: 76.2 х 121.5 мм
- Дата анонса: ноябрь 2025 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
- Страна производства: Вьетнам