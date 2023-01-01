Описание

Новый Tamron модели A032 призван максимально использовать потенциал новейших зеркальных камер с высокой плотностью пикселей, обеспечивая при этом наилучшее качество изображения. Фирменное покрытие eBAND эффективно противостоит ореолам и бликам, что делает этот объектив идеальным для съемок в контровом свете. В дополнение к новейшей технологии работы автофокуса, A032 предлагает самый высокий уровень стабилизации изображения в своем классе* - с показателями в 5 ступеней экспозиции согласно стандартам CIPA**. Фтористое покрытие передней линзы и прочная влагостойкая конструкция делают A032 отличным выбором для фотографии в естественых условиях. Встроенная блокировка бленды объектива дает ему дополнительную защиту. Комбинация передовых технологий, универсальности и превосходного качества изображения делает простой в использовании зум A032 отличным выбором для большинства фотожанров: от пейзажей и портретов до репортажной фотографии.

* Среди сменных объективов 24-70mm F/2.8 для полнокадровых зеркальных камер (По состоянию на май 2017 года; Tamron)

** Для тестирования на камерах Canon использовался EOS-5DMKIII. Для тестирования объективов с байонетом Nikon использовался D810.

Смотрите на мир с новым уровнем детализации и ясности

Объектив A032 содержит 17 стеклянных элементов в 12 группах, в том числе: 2 XR линзы(Extra Refraction – стекло с повышенным коэффициентом преломления) для противодействия оптическим аберрациям; 3 LD элемента с низкой дисперсией (Low Dispersion), чтобы минимизировать осевые хроматические аберрации (возникающие при съемках на длинных фокусных расстояниях), а также поперечные хроматические аберрации, которые могут быть проблемой на широком угле; 3 GM (стеклянных асферических) элемента и 1 гибридную асферическую линзу, эффективно нейтрализующих сферические аберрации и искажения, гарантируя превосходное качество изображения. Благодаря сочетанию этих специальных материалов из особых видов стекла, модель A032 достигает ранее невиданной степени точной цветопередачи и качества изображения.

Покрытие eBAND существенно ограничивает проявление ореолов и бликов

Внутренние линзы нового A032 имеют фирменное покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency), созданное по технологии, которая объединила наноструктурированный слой с чрезвычайно низким показателем преломления с традиционным многослойным покрытием, для обеспечения превосходных антиотражающих свойств. Использование покрытия eBAND в сочетании с BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) от Tamron успешно и значительно ограничивает ореолы и блики, которые могут возникать при фотографировании предметов в контровом свете.

Объектив оснащен новой системой управления с двойным MPU (микропроцессором)

Зум A032 приобрел новую систему управления, в которой используется два микропроцессора (MPU)*3. В дополнение к MPU со встроенными блоками DSP (Digital Signal Processor) для превосходной обработки сигналов, Tamron добавил MPU, предназначенный исключительно для обработки данных, получаемых от системы стабилизации изображения. Результатом явилась более быстрая и точная работа AF и более стабильное функционирование VC (системы стабилизации изображения).

Самый высокий уровень стабилизации изображения (VC) в своем классе

Новый зум-объектив A032 оснащен уникальной системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation) от Tamron. С добавлением MPU, специально предназначенного для обработки данных VC, A032 смог предложить самую высокую степень стабилизации изображения *1, составляющей согласно стандартам CIPA 5 ступеней экспозиции*2. Теперь вы можете наслаждаться съемкой с рук без дрожания и большей гибкостью в творческой съемке даже в условиях низкой освещенности.

Фтористое покрытие для защиты передней линзы и ее безопасной очистки

Поверхность передней линзы объектива покрыта защитным фтористым соединением, которое является водо- и грязеотталкивающим. С ним поверхность линзы легче очищается и менее уязвима к разрушительным последствиям от грязи, пыли, влаги и отпечатков пальцев.

Устойчивая к влаге конструкция превосходно защищает объектив

Герметичные уплотнители по всему корпусу объектива помогают защитить ваше фотооборудование при съемке на открытом воздухе.

Новый блокирующий механизм, встроенный в бленду объектива

Передняя часть объектива A032 оснащена механизмом блокировки, который предотвращает отсоединение бленды из-за непреднамеренного контакта во время использования.

Совместимость с TAMRON TAP-in консолью

Дополнительная TAP-in консоль обеспечивает подключение через USB-порт к персональному компьютеру, позволяя легко обновлять прошивку объектива и настраивать его функции, включая тонкую настройку AF и VC.