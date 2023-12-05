Описание

Код товара: 136907

1. Первый в мире объектив "все-в-одном" с кратностью зума 16,6x для беззеркальных камер формата APS-C

18-300mm F3.5-6.3 VC VXD – первый в мире объектив для беззеркальных камер формата APS-C, имеющий кратность зума 16,6x, что позволяет ему перекрывать диапазоны от широкоугольного до сверхдлиннофокусного. В пересчете на полный кадр диапазон фокусных расстояний составляет 27-450 мм. Столь широкий охват позволяет использовать этот объектив в самых разных ситуациях, от повседневной бытовой и тревел-съемки на широкоугольном конце, до пейзажной и макрофотографии на ультрадлиннофокусном.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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