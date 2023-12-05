Объектив Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD для Fujifilm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071907
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-05
Причина уценки:
Потертости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136907
1. Первый в мире объектив "все-в-одном" с кратностью зума 16,6x для беззеркальных камер формата APS-C
18-300mm F3.5-6.3 VC VXD – первый в мире объектив для беззеркальных камер формата APS-C, имеющий кратность зума 16,6x, что позволяет ему перекрывать диапазоны от широкоугольного до сверхдлиннофокусного. В пересчете на полный кадр диапазон фокусных расстояний составляет 27-450 мм. Столь широкий охват позволяет использовать этот объектив в самых разных ситуациях, от повседневной бытовой и тревел-съемки на широкоугольном конце, до пейзажной и макрофотографии на ультрадлиннофокусном.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)
Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда, коробка
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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