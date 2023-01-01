Описание

Tamron AF 18-270 F/3.5-6.3 Di II VC PZD модель B008TS. Обновленная версия объектива B008 имеет 2 отличия от оригинала: кольца фокусировки и трансфокации покрыты ребристой резиной для лучшей защиты от проскальзывания (ранее использовался пластик), а передняя линза покрыта фторсодержащим покрытием, отталкивающим воду и жир (меньше загрязняется, легче очистить). Для удобства идентификации новой версии золотое кольцо на корпусе поменяли на серебристое. Оптическая схема и электроника оставлены без изменений.

По своим свойствам это компактный объектив с широким диапазоном фокусных расстояний (15х оптический зум), сделанный по принципу "все в одном". Предназначен в первую очередь для съемки в поездках, путешествиях, когда вес и размеры имеют особенно важное значение. Диапазон фокусных расстояний подходит для большинства сюжетов. По сравнению с предыдущими поколениями, данный объектив удалось сделать существенно меньше и легче. Встроенный оптический стабилизатор помогает получать резкие фотографии при съемке с недостаточным освещением, а новый мотор PZD на пьезоэлементах работает быстрее и тише предшественника. В оптической схеме применены два элемента с низкой дисперсией (LD) и две асферические линзы, для борьбы с оптическими аберрациями. Новое покрытие линз BBAR эффективнее подавляет блики, ореолы, двоение изображения.