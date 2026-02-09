Объектив Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II XR LD Macro A14 Pentax (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00091353 Артикул: б/у-Н148 К 2026-02-09 Код товара: УТ-00091353 Артикул: б/у-Н148 К 2026-02-09 Объектив, система Pentax K Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 072944

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Pentax K Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 072944

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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