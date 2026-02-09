Объектив Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II XR LD Macro A14 Pentax (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00091353
Артикул:б/у-Н148 К 2026-02-09
Код товара:УТ-00091353
Артикул:б/у-Н148 К 2026-02-09
Объектив, системаPentax K
Тип б/у товараОбъективы
МакрообъективДа
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 072944
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 072944
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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