Объектив Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Fujifilm X (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074276
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/06
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации. куплен 26.04.2023 в Фотоване. На 5-ти летней гарантии.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139276
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 4.1x
Минимальное расстояние фокусировки 0.19 м
Особенности автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора 23 град.мин
Максимальный угол обзора 79.55 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы
Число групп элементов 12
Число элементов 16
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 74.6 мм
Длина 119.6 мм
Вес 530 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 012867
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка , документы.
Гарантия 90 дней.