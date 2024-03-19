Объектив Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Fujifilm X (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074276 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/06

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. куплен 26.04.2023 в Фотоване. На 5-ти летней гарантии. 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139276 Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 4.1x

Минимальное расстояние фокусировки 0.19 м

Особенности автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора 23 град.мин

Максимальный угол обзора 79.55 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы

Число групп элементов 12

Число элементов 16

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 74.6 мм

Длина 119.6 мм

Вес 530 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 012867

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка , документы.

Гарантия 90 дней.

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