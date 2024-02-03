Объектив Tamron 17-35mm f/2.8-4 Di OSD Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073154
Артикул : б/у-РнД К 2024-02-03
Причина уценки:
Притёртость на корпусе.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138154
Оптическая конструкция (15 элементов в 10 группах) с использованием четырех низкодисперсных линз LD (Low Dispersion) сводит к минимуму осевые хроматические аберрации, которые обычно заметны у широкоугольных зум-объективов. Другие виды аберраций и дисторсия исправляются с помощью двух оптимально расположенных асферических стеклянных элементов GM (Glass Molded Aspherical). Инженеры компании уделили особое внимание размеру объектива, чтобы при высоком качестве изображения он смог стать самым компактным и легким в своем классе*. Тщательно разработанная оптическая схема обеспечивает превосходную детализацию даже по краям кадра, а также высокую степень резкости и контрастности изображения. Минимальная дистанция фокусировки (MOD) для всего диапазона фокусных расстояний составляет всего 0,28 м, поэтому вы сможете наслаждаться эффектом размытия фона при широко открытой диафрагме и достаточно близком расположении объекта съемки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5- (притёртость на корпусе)
Комплектация: Передняя и задняя крышка объектива, коробка, бленда.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.