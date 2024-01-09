Описание

Сверхширокоугольный зум-объектив с широкой диафрагмой F/2.8 для полнокадровых беззеркальных камер

Выйдите из ограниченных пределов стандартных объективов на просторы, которые дает широкий угол обзора. Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD (модель A046) – сверхширокоугольный объектив для байонета Sony E-mount, разработанный специально для беззеркальных камер, с непревзойденной мобильностью и превосходным качеством изображения. Это самый компактный и легкий зум-объектив в своем классе. Диапазон фокусных расстояний 17-28mm обеспечивает впечатляющую перспективу и объем при съемке пейзажей, городских улиц, горной местности и других живописных видов, а также помогает эффектно запечатлеть группы людей и интерьеры зданий. Несмотря на свои небольшие размеры, объектив отличается выдающимися оптическими характеристиками. Оптимально расположенные низкодисперсные LD (Low Dispersion) и сверхнизкодисперсные XLD (eXtra Low Dispersion) элементы полностью подавляют хроматические аберрации. Сочетание сверхширокоугольного фокусного расстояния и минимальной дистанции фокусировки MOD (Minimum Object Distance) всего 0,19 м на широкоугольном конце способствует необыкновенно выразительной и креативной фотографии. Новая система привода AF оснащена бесшумным шаговым двигателем RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive), который позволяет ей работать с высокой скоростью и точностью. Кроме того, зум-объектив 17-28mm имеет влагостойкую конструкцию и гидрофобное фтористое покрытие передней линзы, препятствующее появлению отпечатков пальцев и скоплению грязи. Этот небольшой, но мощный фотоинструмент повысит вашу мобильность и поможет по-новому взглянуть на объекты съемки.



Оптическая конструкция — 13 элементов в 11 группах;

Минимальная дистанция фокусировки — 0.19 м (WIDE), 0.26 м (TELE);

Максимальный коэффициент увеличения — 1:5.2 (WIDE) / 1:6 (TELE);

Диаметр фильтра — Φ67 мм;

Максимальный диаметр корпуса — Φ73 мм;

Длина — 99 мм;

Вес — 420 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.