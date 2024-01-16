Объектив Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II PZD (B016) Minolta A (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072813 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-16/02

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Задать вопрос Причина уценки: cледы эксплуатации, потёртости. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137813 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Minolta A

Мин. фокусное расстояние

16 мм

Макс. фокусное расстояние

300 мм

Диафрагма

f/3.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, потёртости.

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: 007628

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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