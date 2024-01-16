Объектив Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II PZD (B016) Minolta A (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072813
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-16/02
Причина уценки:
cледы эксплуатации, потёртости.
25 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137813
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Minolta A
Мин. фокусное расстояние
16 мм
Макс. фокусное расстояние
300 мм
Диафрагма
f/3.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, потёртости.
s\n: 007628
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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