Объектив Tamron 15-30mm f/2.8 SP Di VC USD Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075899
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-25
Причина уценки:
недостатки отсутствуют
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Описание
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Мин. фокусное расстояние: 15 мм
Макс. фокусное расстояние: 30 мм
Кратность зума: 2x
Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м
Особенности: автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора: 71.35 град.мин
Максимальный угол обзора: 110.32 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии: 2.8
Минимальная диафрагма (F): 22
Число лепестков диафрагмы: 9
Байонет: Nikon F
Число групп элементов: 13
Число элементов: 18
Диаметр: 98.4 мм
Длина: 145 мм
Вес: 1100 г