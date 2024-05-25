Объектив Tamron 15-30mm f/2.8 SP Di VC USD Nikon F (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075899 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-25

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Описание Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Мин. фокусное расстояние: 15 мм

Макс. фокусное расстояние: 30 мм

Кратность зума: 2x

Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м

Особенности: автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора: 71.35 град.мин

Максимальный угол обзора: 110.32 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии: 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии: 2.8

Минимальная диафрагма (F): 22

Число лепестков диафрагмы: 9

Байонет: Nikon F

Число групп элементов: 13

Число элементов: 18

Диаметр: 98.4 мм

Длина: 145 мм

Вес: 1100 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка, коробка, документация Гарантия 90 дней.

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