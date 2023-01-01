Описание

31 августа 2018 г., Сайтама, Япония — Компания Tamron Co., Ltd. (президент и генеральный директор: Широ Аджисака (Shiro Ajisaka)), ведущий производитель оптической продукции для различных сфер применения, объявляет о выпуске нового высокоскоростного ультраширокоугольного зум-объектива для полнокадровых цифровых зеркальных камер Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Модель A041).

Успешно зарекомендовав себя в сфере производства суперкачественных широкоугольных зум-объективов, начиная с модели A012, компания Tamron продолжает эту традицию выпуском нового объектива с превосходными оптическими характеристиками - SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (модель A041). Благодаря специализированному литому стеклянному асферическому элементу XGM (eXpanded Glass Molded Aspherical), а также нескольким низкодисперсным линзам LD (Low Dispersion), дисторсия и латеральные хроматические аберрации, столь распространенные при широкоугольной съемке, здесь практически сведены к минимуму. Кроме того, недавно разработанное антибликовое покрытие AX (Anti-reflection eXpand) уменьшает количество ореолов и бликов гораздо эффективнее, чем когда-либо прежде. У этого высокоскоростного сверхширокоугольного светосильного объектива с максимальной диафрагмой F/2.8 и фокусным расстоянием, начинающимся с 15mm, поистине выдающиеся оптические характеристики. Встроенный двойной микропроцессорный блок Dual MPU (Micro-Processing Unit) позволил значительно увеличить скорость и улучшить точность автофокусировки, а также повысить эффективность системы стабилизации изображения. Объектив нового поколения с первоклассной оптикой и широким спектром функций удовлетворит любые запросы, оживит и поднимет съемочный процесс на новую высоту. Данная модель уже третья* из серии второго поколения высокоскоростных светосильных зум-объективов Tamron с максимальной диафрагмой F/2.8 и системой стабилизации изображения VC, которые выпускаются с аббревиатурой G2 (поколение 2).

Особенности продукта:

1. Суперкачественный высокоскоростной сверхширокоугольный зум-объектив

Модель A041 представляет собой ультраширокоугольный объектив F/2.8 с фокусным расстоянием от 15mm, с высоким разрешением даже в периферийной области изображения. Благодаря встроенному литому стеклянному асферическому элементу XGM (eXpanded Glass Molded Aspherical) и нескольким низкодисперсным линзам LD (Low Dispersion) для уменьшения дисторсии и латеральных хроматических аберраций, Tamron достигнута высокая степень разрешения и детализации на всем фокусном диапазоне, на таком же уровне, как у объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

2. Недавно разработанное антибликовое покрытие AX

Антибликовое покрытие AX (Anti-reflection eXpand) было разработано для контроля контрового света, влияющего на качество изображения, и особенно эффективно для широкоугольных объективов, имеющих тенденцию пропускать губительные для кадра лучи из периферийных областей. Компанией Tamron создано инновационное запатентованное покрытие внутренних линз с особой технологией нанесения. Новое покрытие сохраняет коэффициент отражения для периферийных областей кадра на том же высоком уровне, что и для центральной области, давая одинаково успешный результат как на линзах стандартной кривизны, так и на выпуклых поверхностях линз с большой кривизной, на которых всегда было трудно достичь однородного нанесения покрытия. Таким образом, в модели A041 используется три различных типа покрытий вместе с антиотражающим нанопокрытием eBand (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) и антибликовым BBAR (Broad-Band Anti-Reflection), которые обеспечивают непревзойденный уровень уменьшения ореолов и бликов, а следовательно, исключительно четкое и контрастное изображение даже по краям кадра.

3. Высокоскоростной и высокоточный автофокус AF

Превосходная скорость и точность AF достигнута путем оснащения объектива двойным микропроцессорным блоком Dual MPU (Micro-Processing Unit) и использованием усовершенствованного алгоритма управления AF для повышения его производительности. Привод AF использует запатентованную технологию Tamron USD (ультразвуковой бесшумный привод), которая обеспечивает высокий крутящий момент, быстрый отклик и бесшумную работу двигателя. К тому же объектив снабжен системой Full-time Manual Focus (постоянной ручной фокусировки), поэтому корректировки ручного фокуса MF могут выполняться «на лету».

4. Система стабилизации изображения VC гарантирует резкие снимки при любых условиях съемки

Компания Tamron выпустила первый в мире высокоскоростной сверхширокоугольный зум-объектив F/2.8 (модель A012), оснащенный системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation). В новой модели A041 система стабилизации усовершенствована и превосходит прежние версии, достигая 4,5 дополнительных ступеней экспозиции* в соответствии со стандартами CIPA. Это позволяет получать резкие снимки в широком спектре фотожанров, снимая как в помещении, так и на открытом воздухе, а также с рук и при плохом освещении с настройками диафрагмы для пейзажной фотографии.

* Согласно стандартам CIPA . Для камер Canon: для тестов использовался EOS-5D MKIII / для камер Nikon: использовался D810.

5. Значительное улучшение высокопрочного фтористого покрытия передней линзы

В новой модели A041 значительно повысилась его прочность и противодействие истиранию. Поверхность передней линзы покрыта усовершенствованным фтористым покрытием на основе недавно разработанного соединения фтора с высокими водо- и маслоотталкивающими свойствами. Теперь поверхность линзы еще легче протирать и она менее уязвима к разрушительному воздействию грязи, пыли, влаги и отпечатков пальцев. Это покрытие служит постоянной и долговременной защитой самой важной в объективе линзы.

6. Новый дизайн обеспечивает отличную работоспособность и согласованность конструкции

С новым дизайном, характерным для профессиональной серии SP, модель A041 выделяется такой же стильностью, качеством сборки и высокой работоспособностью, как и две другие модели этой серии - SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (модель A032) и SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (модель A025). В новом высокоскоростном сверхширокоугольном объективе компания Tamron объединила красивые изящные линии корпуса с удобной, интуитивно понятной конструкцией. Даже такие детали, как форма переключателей, окошко со шкалой дистанций фокусировки, аккуратность и прочность металлического байонета демонстрируют совершенство как функциональности, так и внешнего вида. Это действительно объектив следующего поколения, который прост в использовании, но оснащен самыми передовыми технологиями.

7. Совместимость с дополнительным аксессуаром - консолью TAMRON TAP-in

Новая модель A041 совместима с консолью TAMRON TAP-in, дополнительным аксессуаром, обеспечивающим подключение через USB к персональному компьютеру, позволяя легко обновлять прошивку объектива, а также настраивать многие функции, включая тонкую настройку автофокуса AF и системы стабилизации изображения VC.

8. Влагостойкая конструкция

Резиновые уплотнители расположены в области крепления объектива и в других важных местах, чтобы предотвратить проникновение влаги или капель дождя, обеспечивая высокую влагоустойчивость, а также дополнительный уровень защиты при съемке на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях.

9. Производственные инновации и тщательное внимание к деталям, основанные на строгих стандартах качества, соответствующих высокому уровню премиальной серии SP

Компания Tamron расширила модельный ряд серии SP, чтобы удовлетворить высокие требования профессиональных фотографов и гарантировать настоящее наслаждение от пользования этим объективом. Его новый внешний вид и конструкция полностью соответствуют стандартам серии SP. Для премиальной серии SP установлены строгие стандарты проектирования, производства и качества, которые применяются как к оптическому, так и к механическому дизайну, а также к надежности продукта и усовершенствованиям отдельных функций. Это помогло добиться стабильного оптического качества, выпуская объективы с высоким разрешением и великолепным качеством изображения, совместимые с новейшими многопиксельными фотокамерами.