Объектив Tamron 15-30mm f/2.8 Di SP VC USD G2 Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071869
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-01/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136869
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF
Мин. фокусное расстояние
15 мм
Макс. фокусное расстояние
30 мм
Диафрагма
f/2.8
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости.
s\n: 002261
Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол, документы, коробка
Гарантия 90 дней.
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