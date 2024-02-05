Объектив Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC Nikon (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073177 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-05

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинки внутри объектива. 44 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип объектив

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 100 мм

Макс. фокусное расстояние 400 мм

Кратность зума 4x

Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Число групп элементов 11

Число элементов 17

Число низкодисперсных элементов 3

Диаметр 86.2 мм

Длина 196.5 мм

Вес 1115 г Код товара: 138177

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинки внутри объектива.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.

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