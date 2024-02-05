Объектив Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC Nikon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073177
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-05
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинки внутри объектива.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип объектив
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 100 мм
Макс. фокусное расстояние 400 мм
Кратность зума 4x
Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Число групп элементов 11
Число элементов 17
Число низкодисперсных элементов 3
Диаметр 86.2 мм
Длина 196.5 мм
Вес 1115 г
Код товара: 138177
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинки внутри объектива.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, коробка
Гарантия 90 дней.