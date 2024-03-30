Объектив Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di VC HLD для Canon EF-S (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074568
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-30
Причина уценки:
Пыль внутри присутствует, потертости, царапины на корпусе.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139568
Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD – это сверхширокоугольный зум-объектив с байонетом EF, предназначенный для цифровых зеркальных камер Canon APS-C.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 10-24 мм (эквивалент 15-36 мм на полнокадровой камере)
Максимальная диафрагма: f/3.5-4.5
Минимальная диафрагма: f/22-29
Угол зрения: 108°44' - 60°2'
Минимальная дистанция фокусировки: 0.24 м
Вес: 425 г
Размер фильтра: 62 мм
Преимущества:
- Широкий угол зрения: Объектив обеспечивает широкий угол зрения, что делает его идеальным для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и групповых портретов.
- Стабилизация изображения: Встроенная система стабилизации изображения (VC) помогает минимизировать дрожание камеры и обеспечивает более резкие изображения при съемке с рук.
- Компактный и легкий:
Для сверхширокоугольного объектива он достаточно компактный и легкий.
- Доступная цена:
Объектив имеет доступную цену для своего класса.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, пыль внутри присутствует, потертости, царапины на корпусе.
Комплектация: коробка, крышки, бленда 109125;
Гарантия 90 дней.