Описание

Код товара: 139568

Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD – это сверхширокоугольный зум-объектив с байонетом EF, предназначенный для цифровых зеркальных камер Canon APS-C.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 10-24 мм (эквивалент 15-36 мм на полнокадровой камере)

Максимальная диафрагма: f/3.5-4.5

Минимальная диафрагма: f/22-29

Угол зрения: 108°44' - 60°2'

Минимальная дистанция фокусировки: 0.24 м

Вес: 425 г

Размер фильтра: 62 мм

Преимущества:

- Широкий угол зрения: Объектив обеспечивает широкий угол зрения, что делает его идеальным для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и групповых портретов.

- Стабилизация изображения: Встроенная система стабилизации изображения (VC) помогает минимизировать дрожание камеры и обеспечивает более резкие изображения при съемке с рук.

- Компактный и легкий:

Для сверхширокоугольного объектива он достаточно компактный и легкий.

- Доступная цена:

Объектив имеет доступную цену для своего класса.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, пыль внутри присутствует, потертости, царапины на корпусе.

Комплектация: коробка, крышки, бленда 109125;

Гарантия 90 дней.