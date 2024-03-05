Объектив Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD для Nikon (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073865
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-05/04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, мелкие царапины на корпусе, передняя крышка дубликат.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138865
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 10 мм
Макс. фокусное расстояние 24 мм
Кратность зума 2.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 60.2 град.мин
Максимальный угол обзора 108.44 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 007237
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.