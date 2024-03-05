Объектив Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD для Nikon (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073865 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-05/04

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, мелкие царапины на корпусе, передняя крышка дубликат. 29 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138865

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 10 мм

Макс. фокусное расстояние 24 мм

Кратность зума 2.4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора 60.2 град.мин

Максимальный угол обзора 108.44 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 007237

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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