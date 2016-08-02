Описание

Предлагается к продаже фирменный объектив Pentax/Takumar в очень редкой, коллекционной , комплектации.

Это есть факт, ибо обычно фирменные аксессуары, входящие в данный комплект продажи, столько «не живут» – либо теряются, либо просто приходят в негодность.

Данный объектив может использоваться на любых фотоаппаратах , плёночных и цифровых , через адаптер.

Более того, он имеет два режима работы диафрагмы («MAN»/«AUTO» ̶ переключатель на корпусе) и в ручном режиме (с отключённым толкателем диафрагмы) Вы можете использовать весь диапазон её значений от 2.8 до 16.

Компания Honeywell была эксклюзивным дистрибьютором Asahi Optical в США с 1959 по 1974 год. В связи с этим все камеры Asahi Optical на территории США продавались под торговой маркой «Honeywell» , что отражалось в логотипе нанесённом на фронтальную часть пентапризмы.

Комплект продажи:

− объектив «Super-Multi-Coated Takumar 1:2.8 105mm» №5103763;

− фирменная бленда «Takumar 1:2.8 105mm»;

− фирменный кожаный футляр «SMC Pentax 4/100»;

− фирменный «ASAHI PENTAX» ремень к вышеуказанному футляру;

− фирменная линза для макросъёмки «Honeywell» «+2» в фирменном ударопрочном пластмассовом футляре;

− фирменная «ASAHI PENTAX» металлическая передняя крышка;

− задняя защитная крышка.

Продаётся именно тот объектив, который Вы видите на фото.

Состояние: 5-

Гарантия 14 дней.