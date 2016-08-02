Объектив Pentax «Super-Multi-Coated TAKUMAR 1:2.8/105mm» в коллекционной комплектации (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071034
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-24
Причина уценки:
Незначительные царапинки и потёртости корпуса, немного пыли внутри.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Предлагается к продаже фирменный объектив Pentax/Takumar в очень редкой, коллекционной, комплектации.
Это есть факт, ибо обычно фирменные аксессуары, входящие в данный комплект продажи, столько «не живут» – либо теряются, либо просто приходят в негодность.
Данный объектив может использоваться на любых фотоаппаратах, плёночных и цифровых, через адаптер.
Более того, он имеет два режима работы диафрагмы («MAN»/«AUTO» ̶ переключатель на корпусе) и в ручном режиме (с отключённым толкателем диафрагмы) Вы можете использовать весь диапазон её значений от 2.8 до 16.
Компания Honeywell была эксклюзивным дистрибьютором Asahi Optical в США с 1959 по 1974 год. В связи с этим все камеры Asahi Optical на территории США продавались под торговой маркой «Honeywell», что отражалось в логотипе нанесённом на фронтальную часть пентапризмы.
Комплект продажи:
− объектив «Super-Multi-Coated Takumar 1:2.8 105mm» №5103763;
− фирменная бленда «Takumar 1:2.8 105mm»;
− фирменный кожаный футляр «SMC Pentax 4/100»;
− фирменный «ASAHI PENTAX» ремень к вышеуказанному футляру;
− фирменная линза для макросъёмки «Honeywell» «+2» в фирменном ударопрочном пластмассовом футляре;
− фирменная «ASAHI PENTAX» металлическая передняя крышка;
− задняя защитная крышка.
Продаётся именно тот объектив, который Вы видите на фото.
Состояние: 5-
Гарантия 14 дней.