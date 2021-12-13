Объектив Зенит Таир-11А 135/2,8 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00056828
Артикул : б/у-Н1 КС 2021-12-13
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
16 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 121828
длиннофокусный, светосильный объектив.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: крышки, оригинальный футляр, 1 - УФ светофильтр, 1 - желтый светофильтр, 1 - зеленый светофильтр
Гарантия 14 дней.