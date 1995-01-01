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Беспроводная система Synco P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning (уцененный)

  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
  • P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning
Код товара:УТ-00082989
Артикул:P2XL (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2XL. Подключается напрямую в разъем Lightning телефонов Apple iPhone, имеет функцию сквозного питания телефона во время работы (вход USB-C). Непревзойденное качество звука. Автоматическое подключение. Устойчивый сигнал – 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки.

Устойчивая передача сигнала
Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.

Запись двух источников
Беспроводной петличный микрофон SYNCO P2XL позволяет записывать два источника звука одновременной. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми.

Длительное время работы
Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. Кабель для зарядки 2-в-1 позволяет одновременно заряжать два передатчика от одного источника питания.

Активное шумоподавление
Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

Передатчик
Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность.
Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.

Приемник
Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем вашего гаджета. Предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.

Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Регулировка громкости
Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.

Световая индикация
Световой индикатор на корпусе приемника и передатчика отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.

Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и благородный черный цвет станут достойным дополнением вашего стиля.

Ключевые особенности

  • Коннектор Lightning.
  • Автоматическое подключение к смартфону.
  • Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями.
  • Запись до 5 часов.
  • 10 минут подзарядки - 45 минут записи.
  • Отключение микрофона.
  • Регулировка уровня громкости.
  • Запись звука и зарядка смартфона одновременно.
  • Всенаправленный микрофон (MEMS).
  • Активное шумоподавление без искажения звучания.
  • Ветрозащита.
  • Световая индикация работы микрофона.
  • Прочный корпус из ABS пластика.
  • Диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C.
  • Компактный и легкий.
  • Современный дизайн.

Комплектация

  • Передатчик – 2 шт.
  • Приемник – 1 шт.
  • Кабель для зарядки 2-в-1 - 1 шт.
  • Ветрозащита – 2 шт.
  • Тканевый чехол – 1 шт.