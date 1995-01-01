Беспроводная система Synco P2XL, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, Lightning (уцененный)
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Описание
Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2XL. Подключается напрямую в разъем Lightning телефонов Apple iPhone, имеет функцию сквозного питания телефона во время работы (вход USB-C). Непревзойденное качество звука. Автоматическое подключение. Устойчивый сигнал – 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки.
Устойчивая передача сигнала
Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.
Запись двух источников
Беспроводной петличный микрофон SYNCO P2XL позволяет записывать два источника звука одновременной. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми.
Длительное время работы
Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. Кабель для зарядки 2-в-1 позволяет одновременно заряжать два передатчика от одного источника питания.
Активное шумоподавление
Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Передатчик
Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность.
Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.
Приемник
Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем вашего гаджета. Предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
Регулировка громкости
Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.
Световая индикация
Световой индикатор на корпусе приемника и передатчика отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.
Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и благородный черный цвет станут достойным дополнением вашего стиля.
Ключевые особенности
- Коннектор Lightning.
- Автоматическое подключение к смартфону.
- Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями.
- Запись до 5 часов.
- 10 минут подзарядки - 45 минут записи.
- Отключение микрофона.
- Регулировка уровня громкости.
- Запись звука и зарядка смартфона одновременно.
- Всенаправленный микрофон (MEMS).
- Активное шумоподавление без искажения звучания.
- Ветрозащита.
- Световая индикация работы микрофона.
- Прочный корпус из ABS пластика.
- Диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C.
- Компактный и легкий.
- Современный дизайн.
Комплектация
- Передатчик – 2 шт.
- Приемник – 1 шт.
- Кабель для зарядки 2-в-1 - 1 шт.
- Ветрозащита – 2 шт.
- Тканевый чехол – 1 шт.