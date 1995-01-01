Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2XL. Подключается напрямую в разъем Lightning телефонов Apple iPhone, имеет функцию сквозного питания телефона во время работы (вход USB-C). Непревзойденное качество звука. Автоматическое подключение. Устойчивый сигнал – 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки.

Устойчивая передача сигнала

Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.

Запись двух источников

Беспроводной петличный микрофон SYNCO P2XL позволяет записывать два источника звука одновременной. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми.

Длительное время работы

Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. Кабель для зарядки 2-в-1 позволяет одновременно заряжать два передатчика от одного источника питания.

Активное шумоподавление

Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

Передатчик

Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность.

Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.

Приемник

Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем вашего гаджета. Предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.

Отключение микрофона

Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Регулировка громкости

Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.

Световая индикация

Световой индикатор на корпусе приемника и передатчика отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и благородный черный цвет станут достойным дополнением вашего стиля.

Ключевые особенности

Коннектор Lightning.

Автоматическое подключение к смартфону.

Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями.

Запись до 5 часов.

10 минут подзарядки - 45 минут записи.

Отключение микрофона.

Регулировка уровня громкости.

Запись звука и зарядка смартфона одновременно.

Всенаправленный микрофон (MEMS).

Активное шумоподавление без искажения звучания.

Ветрозащита.

Световая индикация работы микрофона.

Прочный корпус из ABS пластика.

Диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C.

Компактный и легкий.

Современный дизайн.

Комплектация