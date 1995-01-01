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    Беспроводная система Synco P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C (уцененный)

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    Код товара : УТ-00075817

    Артикул : P2ST (у)

    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C
    • P2ST, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, футляр-зарядка, USB Type-C

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    Причина уценки:

    Вскрытая упаковка

    9%

    9 890 ₽

    8 999 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2ST, обновленная версия популярной модели SYNCO P2T. Подключение через разъем USB Type-C на смартфоны Apple iPhone 15, смартфоны и планшеты с операционной системой Android (старше версии 10), ноутбуки и экшн-камеры. Отличное решение записи звука для видеоблога, социальных сетей, стрима, онлайн-конференций и так далее. Зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Подключение в одно касание. Устойчивый сигнал – 150 метров в условиях прямой линии видимости или 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки. Беспроводной зарядный футляр с быстрой зарядкой. 

    Устойчивая передача сигнала
    Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.

    Футляр с автономной беспроводной зарядкой
    Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. Время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра, который обеспечивает 2 полных цикла заряда.

    Активное шумоподавление
    Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

    Процессор обработки сигнала
    Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводному петличному микрофону SYNCO P2ST обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

    Передатчик
    Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.

    Приемник
    Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем вашего гаджета. Предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.

    Отключение микрофона
    Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

    Регулировка громкости
    Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.

    Автоматическое подключение одним нажатием
    Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.

    Световая индикация
    Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.

    Ветрозащита
    Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

    Материалы
    Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.

    Комплектация

    • Передатчик – 2 шт.
    • Приемник – 1 шт.
    • Футляр с автономной беспроводной зарядкой – 1 шт.
    • Кабель для зарядки - 1 шт.
    • Ветрозащита – 2 шт.

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.