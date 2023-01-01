Описание

Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2ST, обновленная версия популярной модели SYNCO P2T. Подключение через разъем USB Type-C на смартфоны Apple iPhone 15, смартфоны и планшеты с операционной системой Android (старше версии 10), ноутбуки и экшн-камеры. Отличное решение записи звука для видеоблога, социальных сетей, стрима, онлайн-конференций и так далее. Два передатчика и двухканальный приемник позволяют вести запись в стереорежиме. Зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Подключение в одно касание. Устойчивый сигнал – 150 метров в условиях прямой линии видимости или 50 метров с препятствиями. Регулировка громкости и отключение звука. Система активного шумоподавления. Работа до 5 часов без подзарядки. Беспроводной зарядный футляр с быстрой зарядкой.

Устойчивая передача сигнала

Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.

Футляр с автономной беспроводной зарядкой

Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. Время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра, который обеспечивает 2 полных цикла заряда.

Стереозвук

Беспроводной петличный микрофон SYNCO P2ST имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки и создания эффекта присутствия.

Активное шумоподавление

Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

Процессор обработки сигнала

Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводному петличному микрофону SYNCO P2ST обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

Передатчик

Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.

Приемник

Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем вашего гаджета. Предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.

Отключение микрофона

Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Регулировка громкости

Четыре уровня регулировки громкости сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку. Предусмотрены 4 уровня до 50 дБ.

Автоматическое подключение одним нажатием

Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.

Световая индикация

Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.

Комплектация