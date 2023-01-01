Беспроводной микрофон Synco P2L, 2.4 ГГц, приемник + 2 передатчика, цифровой, Lighting (уцененный)
Код товара : УТ-00067724
Артикул : P2L (у)
Причина уценки:
Витринный экземпляр.
9 890 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Миниатюрная цифровая беспроводная микрофонная система Synco P2L предлагает простое в использовании решение для высококачественной записи звука двух источников одновременно через разъем Apple Lightning на смартфоны или планшет с операционной системой Apple iOS. Ваши зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Synco P2L значительно превосходит качество звука встроенного микрофона вашего устройства и обеспечивает четкую, разборчивую речь для съемки видео, стримов и онлайн-конференций.
Состав системы:
- Передатчик – 2 шт.
- Приемник – 1 шт.
- Кабель для зарядки - 1 шт.
- Адаптер USB Type-С/mini jack 3,5 мм – 1 шт.
- Футляр с автономной беспроводной зарядкой – 1 шт.
Передатчик
Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.
Длительное время работы
Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. В случае необходимости время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра (2 дополнительных полных цикла заряда).
Приемник
Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем USB Type-C вашего устройства, например смартфона или ноутбука. Приемник имеет два внешних разъема для подключения (через адаптер входящий в комплект) проводных наушников (мониторинг записи) и внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
Футляр с автономной беспроводной зарядкой
Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Два дополнительных полных цикла зарядки передатчика.
Автоматическое подключение одним нажатием
Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.
Радиус действия
Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.
Активное шумоподавление
Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Звуковые эффекты
Цифровая система Synco P2L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса, которые можно использовать как универсальное решение для потоковой передачи, онлайн-трансляции и т.п. Оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.
Световая индикация
Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.
Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.
Технические характеристики
|Передатчик (TX )
|Беспроводная передача
|Цифровая 2.4 ГГц
|Диапазон частот радиосигнала
|2400 – 2483.5 МГц
|Частотная характеристика
|20 – 20.000 Гц
|Рабочее расстояние
|150 метров (прямая видимость);
|50 метров (при наличии препятствий)
|Частота дискретизации
|48 кГц
|Разрядность
|16 бит
|Чувствительность
|-26 дБ
|SNR
|﹥75 дБ
|Выходная мощность передатчика
|10 дБ
|Тип батареи
|Встроенная литиевая, 120мАч
|Время зарядки аккумулятора
|1,5 часа
|Время работы аккумулятора
|5 часов
|Габариты
|49x19x19 (мм)
|Материал
|Пластик ABS
|Вес
|10 гр.
|Приемник (RX)
|Беспроводная передача
|Цифровая 2.4 ГГц
|Диапазон частот RF
|2400 – 2483.5 МГц
|Рабочее расстояние
|150 метров (прямая видимость);
|50 метров (при наличии препятствий)
|Частота дискретизации
|48 кГц
|Разрядность
|16 бит
|Антенна
|Встроенная
|Мониторинг
|Выход jack 3.5 мм
|Коннектор
|Type-C
|Габариты
|49x30x9 (мм)
|Материал
|Пластик ABS
|Вес
|5 гр
|Футляр для беспроводной зарядки
|Тип батареи
|Встроенная литиевая, 300мАч
|Время зарядки аккумулятора
|2 часа
|Порт зарядки
|Type-C
|Требования к питанию
|5В 2A
|Габариты
|70x68x38 (мм)
|Вес
|87,5 гр.