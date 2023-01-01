Описание

Миниатюрная цифровая беспроводная микрофонная система Synco P2L предлагает простое в использовании решение для высококачественной записи звука двух источников одновременно через разъем Apple Lightning на смартфоны или планшет с операционной системой Apple iOS. Ваши зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Synco P2L значительно превосходит качество звука встроенного микрофона вашего устройства и обеспечивает четкую, разборчивую речь для съемки видео, стримов и онлайн-конференций.

Состав системы:

Передатчик – 2 шт.

Приемник – 1 шт.

Кабель для зарядки - 1 шт.

Адаптер USB Type-С/mini jack 3,5 мм – 1 шт.

Футляр с автономной беспроводной зарядкой – 1 шт.

Передатчик

Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.

Длительное время работы

Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. В случае необходимости время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра (2 дополнительных полных цикла заряда).

Приемник

Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем USB Type-C вашего устройства, например смартфона или ноутбука. Приемник имеет два внешних разъема для подключения (через адаптер входящий в комплект) проводных наушников (мониторинг записи) и внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.

Футляр с автономной беспроводной зарядкой

Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Два дополнительных полных цикла зарядки передатчика.

Автоматическое подключение одним нажатием

Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.

Радиус действия

Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.

Активное шумоподавление

Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

Звуковые эффекты

Цифровая система Synco P2L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса, которые можно использовать как универсальное решение для потоковой передачи, онлайн-трансляции и т.п. Оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.

Световая индикация

Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.

Технические характеристики