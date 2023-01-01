Беспроводной микрофон Synco P1L, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, цифровой, Lightning
Код товара : УТ-00057837
Артикул : P1L*
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
150
Тип передачи
цифровая
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Выходная мощность
10 дБ
Вес
10 г
Вес
5 г
Питание
литий-ионный аккумулятор
Время работы
до 5 ч
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
литий-ионный аккумулятор
Тип микрофона
Беспроводная система
Чувствительность
-26 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 бит 48 кГц
Вес
10 г
Вес
5 г
Комплектация
передатчик, приемник, USB кабель для зарядки, адаптер USB-C / 3.5 мм, зарядный кейс
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
10 г
Вес
5 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
литий-ионный аккумулятор
Время работы
до 5 ч
Описание
Миниатюрная цифровая беспроводная микрофонная система Synco P1L предлагает простое решение для высококачественной записи звука через разъем Apple Lightning на смартфоны или планшет с операционной системой Apple iOS. Synco P1L значительно превосходит качество звука встроенного микрофона вашего устройства и обеспечивает четкую, разборчивую речь для съемки видео, стримов и онлайн-конференций.
Передатчик
Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность.
Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.
Длительное время работы
Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. В случае необходимости время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра (2 дополнительных полных цикла заряда).
Приемник
Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем Lightning вашего телефона. Приемник имеет USB-C разъем для подключения наушников (через адаптер, входящий в комплект) или внешнего источника питания, для подзарядки вашего телефона во время записи.
Футляр с автономной беспроводной зарядкой
Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Два дополнительных полных цикла зарядки передатчика.
Автоматическое подключение одним нажатием
Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.
Радиус действия
Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.
Активное шумоподавление
Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Звуковые эффекты
Цифровая система Synco P1L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса, которые можно использовать как универсальное решение для потоковой передачи, онлайн-трансляции и т.п. Оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.
Световая индикация
Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.
Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.