Описание

Профессиональный гиперкардиоидный микрофон-пушка SYNCO D2 предназначен для высококачественной записи во внестудийных условиях. Он станет отличным выбором для видео- и аудиозаписи интервью, репортажа, звуков живой природы, инструментальной звукозаписи и других ситуаций, когда источник звука находится на некотором расстоянии. Прочная латунная конструкция, позолоченный разъем XLR, чрезвычайно низкий уровень собственного шума и ультраплоская частотная характеристика. Микрофон можно закрепить на мачтах, стойках пантографах и штативах.

Точная локализация источника звука

Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокая чувствительность (-32 дБ ± 3 дБ) позволяют записывать сигнал с отличной изоляцией источника звука, без добавления посторонних шумов. Звуки из других источников эффективно ослабляются (-18 дБ) для достижения наилучшего качества записи даже в шумных условиях.

Низкий фоновый шум

Микрофон-пушка SYNCO D2 максимально точно и без искажений передает звуковой сигнал, одновременно снижая фоновый шум. Благодаря соотношению сигнал / шум 80 дБ и сверхнизкому уровню собственного шума (14 дБ) даже очень тихие звуки записываются чисто, без шипения на фоне.

Точный естественный звук

Плоская (горизонтальная) амплитудно-частотная характеристика обеспечивает натуральное, естественное звучание и отлично подходит для профессиональной обработки. Последнему также способствует широкий частотный отклик 20 Гц - 20 кГц. Как можно видеть на графике, у микрофона практически отсутствует угасание в левой части шкалы (20 Гц), низкие частоты передаются очень насыщенно и плотно.

Сигнал без помех

Позолоченный экранированный 3-контактный разъем XLR передает сигнал без помех и подключается к большинству профессиональных видеокамер, микрофонным предусилителям, микшерам и различным портативным звукозаписывающим устройствам. Благодаря балансному XLR подключению вы можете расположить микрофон на большом удалении (вплоть до десятков метров) без риска поймать радиопомехи или помехи от включенных электроприборов. Микрофон комплектуется стандартным 50 см кабелем XLRM-XLRF. Для подключения к фотокамерам можно использовать портативные цифровые аудиоинтерфейсы, а для подключения к компьютерам: внешние звуковые карты.

Высокое качество изготовления

Микрофон выполнен в цельнолитом латунном корпусе, обработанном на станках с ЧПУ. Латунь обеспечивает хорошую защиту от радиопомех. Специальное покрытие предотвращает попадание капель небольшого дождя и образование бликов.

Питание

Микрофон-пушка SYNCO D2 работает от фантомного питания 48В, подаваемого по XLR кабелю.

Установка

В комплекте с микрофоном идет держатель с регулируемым углом наклона, который можно установить на большинство удочек или микрофонных стоек: резьбовое гнездо стандартное, 5/8", с адаптером на 3/8". Вы также можете использовать универсальные антишоковые подвесы, которые продаются отдельно.

Ветрозащита

В комплекте идет стандартная ветрозащита из пенополиуретана, которая защищает от свистящих шумов и гула, вызываемого движением ветра. Для использования на улице рекомендуется отдельно приобрести меховую ветрозащиту или ветрозащиту типа «цеппелин».

Транспортировка и хранение

SYNCO D2 комплектуются прочным и легким футляром с ручкой для переноски. Ложементы изготовлены точно под размеры микрофона и комплектных аксессуаров. Интерьер футляра выполнен из мягкой ткани, предохраняющей оборудование от царапин и потертостей.

Комплектация:

Микрофон

Кабель XLR 0.5 м

Футляр

Ветрозащита

Держатель

Технические характеристики: