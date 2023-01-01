Описание

Synco D1 — профессиональный гиперкардиоидный микрофон-пушка гарантирует запись звука вещательного качества в студии и на выезде.

Точная локализация источника звука

Гиперкардиоидная диаграмма направленности обеспечивает фокусировку на источниках звука, располагающихся точно перед микрофоном. Звуки, идущие с других сторон, эффективно приглушаются или вовсе нивелируются. Высокая чувствительность (-32 дБ ± 2 дБ) позволяет записывать насыщенный и детализированный звук без использования дополнительных усилителей.

Низкий фоновый шум

Микрофон-пушка SYNCO D1 точно и без искажений передает звуковой сигнал. Низкий уровень собственного шума (16 дБ) позволяет записывать чистый и четкий звук.

Подключаемый фильтр высоких частот

Фильтр высоких частот 180 Гц при необходимости устраняет нежелательные низкочастотные шумы различного происхождения: шумы от работы двигателя, кондиционеров, гул машин за окном и так далее. Использование передовой технологии интерференции звуковых волн эффективно снижает шум в широком диапазоне частот.

Сигнал без помех

Позолоченный экранированный 3-контактный разъем XLR передает сигнал без помех.

Подключение различных устройств

Микрофон комплектуется кабелями XLR-XLR и XLR-jack 3.5 мм для подключения к видеокамерам, микрофонным предусилителям, микшерам и различным портативным звукозаписывающим устройствам, а также к фотокамерам и компьютерам.

Высокое качество изготовления

Цельнолитой латунный корпус, обработанный на станках с ЧПУ. Прочная конструкция с защитой от помех отлично подходит для записи звука на открытом воздухе и обеспечивает четкий звук. Матовое покрытие предотвращает образование бликов.

Питание

Микрофон-пушка SYNCO D1 может работать от 2 источников питания: во-первых, поддерживается фантомное питание 48В для использования с профессиональными видеокамерами, микшерными пультами и записывающими устройствами. Для работы с фотокамерами, компьютерами или другими гаджетами, не имеющими фантомного питания, предусмотрена возможность установки 1 элемента питания тип АА. Время работы микрофона на одном элементе АА составляет не менее 100 часов.

Установка

Конструкция микрофона-пушки SYNCO D1 идеально подходит для использования на камере, удочке или микрофонной стойке. В комплекте идет наклонный держатель для стоек с винтами 3/8" или 5/8", а также адаптер в «холодный башмак».

Ветрозащита

Ветрозащита из пенополиуретана используется для изоляции микрофона от паразитных звуков, таких как движение воздуха, шум ветра, вентиляторов, обогревателей и кондиционеров, а также предохраняет детали микрофона от попадания влаги. Дополнительный хомут надежно фиксирует ветрозащиту на микрофоне. Для использования в ветренную погоду рекомендуется использовать ворсовые ветрозащиты, которые продаются отдельно.

Транспортировка и хранение

В комплекте с микрофоном поставляется удобная сумка с ручкой для переноски. Ложемент изготовлен точно под размеры микрофона и комплектных аксессуаров. Интерьер футляра выполнен из мягкой ткани, предохраняющей оборудование от царапин и потертостей.

Комплектация:

Микрофон – 1 шт.

Кабель XLR-XLR – 1шт.

Кабель XLR-jack 3,5 – 1 шт.

Ветрозащита – 1 шт.

Держатель – 1 шт.

Адаптер 3/8-«холодный башмак» – 1 шт.

Футляр – 1 шт.

Характеристики