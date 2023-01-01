Микрофон Synco Mic-D1, направленный, моно, XLR / TRS 3.5 мм
Код товара : УТ-00071399
Артикул : D1
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Synco D1 — профессиональный гиперкардиоидный микрофон-пушка гарантирует запись звука вещательного качества в студии и на выезде.
Точная локализация источника звука
Гиперкардиоидная диаграмма направленности обеспечивает фокусировку на источниках звука, располагающихся точно перед микрофоном. Звуки, идущие с других сторон, эффективно приглушаются или вовсе нивелируются. Высокая чувствительность (-32 дБ ± 2 дБ) позволяет записывать насыщенный и детализированный звук без использования дополнительных усилителей.
Низкий фоновый шум
Микрофон-пушка SYNCO D1 точно и без искажений передает звуковой сигнал. Низкий уровень собственного шума (16 дБ) позволяет записывать чистый и четкий звук.
Подключаемый фильтр высоких частот
Фильтр высоких частот 180 Гц при необходимости устраняет нежелательные низкочастотные шумы различного происхождения: шумы от работы двигателя, кондиционеров, гул машин за окном и так далее. Использование передовой технологии интерференции звуковых волн эффективно снижает шум в широком диапазоне частот.
Сигнал без помех
Позолоченный экранированный 3-контактный разъем XLR передает сигнал без помех.
Подключение различных устройств
Микрофон комплектуется кабелями XLR-XLR и XLR-jack 3.5 мм для подключения к видеокамерам, микрофонным предусилителям, микшерам и различным портативным звукозаписывающим устройствам, а также к фотокамерам и компьютерам.
Высокое качество изготовления
Цельнолитой латунный корпус, обработанный на станках с ЧПУ. Прочная конструкция с защитой от помех отлично подходит для записи звука на открытом воздухе и обеспечивает четкий звук. Матовое покрытие предотвращает образование бликов.
Питание
Микрофон-пушка SYNCO D1 может работать от 2 источников питания: во-первых, поддерживается фантомное питание 48В для использования с профессиональными видеокамерами, микшерными пультами и записывающими устройствами. Для работы с фотокамерами, компьютерами или другими гаджетами, не имеющими фантомного питания, предусмотрена возможность установки 1 элемента питания тип АА. Время работы микрофона на одном элементе АА составляет не менее 100 часов.
Установка
Конструкция микрофона-пушки SYNCO D1 идеально подходит для использования на камере, удочке или микрофонной стойке. В комплекте идет наклонный держатель для стоек с винтами 3/8" или 5/8", а также адаптер в «холодный башмак».
Ветрозащита
Ветрозащита из пенополиуретана используется для изоляции микрофона от паразитных звуков, таких как движение воздуха, шум ветра, вентиляторов, обогревателей и кондиционеров, а также предохраняет детали микрофона от попадания влаги. Дополнительный хомут надежно фиксирует ветрозащиту на микрофоне. Для использования в ветренную погоду рекомендуется использовать ворсовые ветрозащиты, которые продаются отдельно.
Транспортировка и хранение
В комплекте с микрофоном поставляется удобная сумка с ручкой для переноски. Ложемент изготовлен точно под размеры микрофона и комплектных аксессуаров. Интерьер футляра выполнен из мягкой ткани, предохраняющей оборудование от царапин и потертостей.
Комплектация:
- Микрофон – 1 шт.
- Кабель XLR-XLR – 1шт.
- Кабель XLR-jack 3,5 – 1 шт.
- Ветрозащита – 1 шт.
- Держатель – 1 шт.
- Адаптер 3/8-«холодный башмак» – 1 шт.
- Футляр – 1 шт.
Характеристики
- Тип – электретный конденсаторный микрофон
- Диаграмма направленности – гиперкардиоидная
- Частотная характеристика – 40–20 000 Гц
- Сигнал/шум – 78 дБ (1 кГц при 1 Па)
- Чувствительность – -34 дБ/-32 дБ±2 дБ (1 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
- Макс. Входной SPL – 130 дБ
- Динамический диапазон – 106 дБ / 91 дБ 11 кГц при max. уровне звукового давления
- Питание - Фантомное питание 48 В, батарея типа АА 1.5 В
- Время автономной работы – 100 часов
- Выходное сопротивление – 500 Ом/600 Ом (48 В/1,5 В)
- Выходной разъем – XLR 3-контактный
- Низкочастотный спад – ВЧ фильтр
- Размеры – 28.5 х 2.1 см
- Вес – 207 г