Описание

Настольный пантограф для микрофона со встроенным XLR кабелем длиной 3 м. Поскольку кабель встроенный, он не болтается – таким образом исключена передача помех (стуков) от кабеля на корпус микрофона. Пантограф поддерживает микрофоны весом от 0.4 до 1.1 кг, такая грузоподъемность позволяет использовать микрофоны вместе с «пауками» и поп-фильтрами. Микрофон автоматически фиксируется в выбранном положении с помощью встроенных пружин. Для крепления микрофонов предусмотрен стандартный винт 3/8", резьбовой адаптер на 5/8" и держатель для ручных микрофонов (диаметром до 35 мм). Длина каждого плеча – 45 см, наклон регулируется в пределах до 150°, вращение свободное, на все 360°.

Пантограф фиксируется на столешницах толщиной до 60 мм с помощью струбцинного зажима.