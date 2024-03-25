Микрофон Synco Lav-S6M2, петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00074399
Артикул : б/у-НМ 2024-03-25
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации. Без поясного крепления.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139399
Число каналов 1
ВЧ фильтр Есть
Питание литий-ионный аккумулятор, 30-40 часов работы
Размеры длина кабеля 6 м, микрофонный блок: 17 х 53 мм
Выходное сопротивление 1 кОм
Максимум звукового давления (SPL), дБ 110 дБ
Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц
Направленность всенаправленный
Механизм акустического преобразования электретный конденсатор
Соотношение сигнал / шум, дБ 79 дБ
Чувствительность -32 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Минимальная частотная характиристика, Гц 20 Гц
Подключение 3.5 TRS / TRRS
Запись звука Моно
Штекер 3.5 мм TRS + TRRS
Тип микрофона Петличный микрофон
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
Комплектация: полная заводская, но без поясного крепления
Гарантия 90 дней.