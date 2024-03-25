Микрофон Synco Lav-S6M2, петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074399 Артикул : б/у-НМ 2024-03-25



Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. Без поясного крепления. 1 200 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139399 Число каналов 1

ВЧ фильтр Есть

Питание литий-ионный аккумулятор, 30-40 часов работы

Размеры длина кабеля 6 м, микрофонный блок: 17 х 53 мм

Выходное сопротивление 1 кОм

Максимум звукового давления (SPL), дБ 110 дБ

Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц

Направленность всенаправленный

Механизм акустического преобразования электретный конденсатор

Соотношение сигнал / шум, дБ 79 дБ

Чувствительность -32 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)

Минимальная частотная характиристика, Гц 20 Гц

Подключение 3.5 TRS / TRRS

Запись звука Моно

Штекер 3.5 мм TRS + TRRS

Тип микрофона Петличный микрофон Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

Комплектация: полная заводская, но без поясного крепления

Гарантия 90 дней.

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