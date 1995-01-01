Микрофон Synco Lav-S6E, петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS (уцененный)
Код товара : УТ-00075628
Артикул : S6E (у)
Причина уценки:
Витринный образец
1 390 ₽
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима. Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон. Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона. Элемент питания CR1220 (входит в комплект) обеспечивает время работы до 800 часов.
Высокое качество звука
Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Автоматическая идентификация устройства
Два встроенных чипа для автоматически определяют записывающее устройство. После подключения микрофон автоматически адаптируется к работе с большинством микрофонных входов 3,5 мм, что позволяет избежать неудобств, связанных с ручным переключением режимов и использования переходников.
Аудиокабель
Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех.
Длина 6 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.
Ветрозащита
Комплектуется двумя видами ветрозащиты. Поролоновая ветрозащита используется в помещении для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков. При записи на улице для устранения шума и помех от ветра используется ветрозащита из искусственного меха.