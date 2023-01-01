Описание

Радиомикрофон SYNCO G3 – это все, что нужно для записи превосходного звука ваших видеосюжетов.

Двусторонняя связь между передатчиками и приемником.

Дальность действия 250 метров.

Запись на внутреннюю память.

Трехканальная запись.

Подключение различных устройств.

Оптимизация звукового сигнала.

Создание звукового акцента с помощью эквалайзера.

Длительное время работы до 40 часов.

Подключение различных устройств

Приемник имеет 3 выхода USB-C, TRRS и TRS, для подключения фотоаппарата, видеокамеры, смартфона, планшета и ноутбука. Каждый из них работает независимо, обеспечивая передачу качественного звука на устройства, что позволяет пользователю создавать подкасты на трех разных платформах одновременно. Наилучшее качество записи звука обеспечивает цифровой выход USB-C.

Устойчивая передача сигнала на расстоянии до 250 м

Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G3 позволяет передавать сигнал без помех на расстояние до 250 метров в условиях прямой видимости.

3 канала записи

Одновременно можно записывать звук с трех микрофонов – они расположены на двух передатчиках и на приемнике.

Двусторонняя связь между приемником и передатчиками

Общайтесь со съемочной группой напрямую через микрофон, не крича и не размахивая руками на площадке. Позволяет избежать сбоев во время записи.

Запись на встроенную память

Приемники имеют встроенную память до 44 часов (по 22 часа на каждом) при уровне качества CD 16 бит / 48 кГц. Резервная запись на случай обрывов и ошибок беспроводной связи.

Моментальное подключение

Подключайтесь на ходу. Сдвиньте передатчики снизу вверх по обеим сторонам приемника, система готова к работе. При установке передатчиков на приемник автоматически начинается зарядка.

Беспроводная зарядка

Приемник и передатчики работают от встроенного аккумулятора. Приемник позволяет зарядить передатчики для 13 часов работы. Полный цикл зарядки займет всего 2 часа.

Передатчик

Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежду предусмотрен клипсовый зажим.

Современные технологии

Оптимизация частотных характеристик, которая раньше была доступна только на пост-обработке, применяется в радиосистеме SYNCO G3 в режиме реального времени.

Технология DSP в сочетании с алгоритмом кодирования Syncoder™3 фильтрует нежелательные шумы на низких частотах и усиление голоса на высоких частотах.

Удобное управление

На приемнике расположен цветной монитор 1,8 дюйма и система управления записью. Микрофон на приемнике можно отключить. На передатчиках расположены кнопка включения записи на встроенную память и регулировка уровня громкости.

Аудиомикшер

При записи звука с нескольких источников уровень их сигнала может заметно отличаться. Из-за этого одни звуки будут записываться очень тихо, а другие, наоборот, излишне громко. Чтобы избежать скачков громкости и создать сбалансированную аудиозапись радиосистема SYNCO G3 оснащена встроенным аудиомикшером. Он поможет записать голоса нескольких человек с одинаковой громкостью во время интервью или съемки диалогов.

Эквалайзер

Система оснащена встроенным эквалайзером с 5 профилями - Pop, Blues, Live, Rap, Country, с его помощью можно придать звуковой акцент любому сюжету.

Полный контроль

Функция мониторинга позволяет подключить к передатчикам и приемнику наушники и контролировать качество звука во время записи.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия.

Компактный размер

Передатчик весит всего 15 граммов, он очень легкий и миниатюрный. Удобно закрепить на рубашке, воротнике или галстуке.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур.

Ключевые особенности:

Подключение различный устройств

3 выхода USB-C, TRRS и TRS

3 канала для записи

Длительность 250 метров

Двусторонняя связь между участниками записи

Запись на встроенную память

Аудиомикшер

Встроенный эквалайзер

Оптимизации частотных характеристик

Автоматическое подключение

Беспроводная зарядка передатчиков

Время работы до 40 часов

Компактный размер

Комплектация: