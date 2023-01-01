Описание

Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 A1 PRO работает на частоте 2,4 ГГц. Бесперебойная работа на расстоянии до 200 метров, беспроводной зарядный футляр, кодированная передача сигнала, фильтр нижних частот, регулировка усиления сигнала и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.

Устойчивая передача сигнала на расстоянии до 200 м

Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1 A1 PRO позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 200 метров в условиях прямой видимости, и до 50 метров при наличии препятствий.

Подключение к различным устройствам

С помощью комплектных кабелей 3.5 мм TRRS или TRS вы можете подключиться к устройствам, оснащенным микрофонным или комбинированным гарнитурным входом (аналоговый аудиовыход). В комплекте также идет USB-C кабель и адаптер с USB-C на USB-A – с их помощью вы сможете подключить систему с компьютерами, смартфонами или планшетами (цифровой аудиовыход).

Длительное время работы

Литиевый аккумулятор в приемнике и передатчике обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы. Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Полный цикл зарядки составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе.

Алгоритм кодирования Syncoder 4.0

Уникальный алгоритм кодирования данных Syncoder 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу. Система постоянно сканирует эфир и самостоятельно переключается на наиболее свободный канал связи.

Процессор обработки сигнала

Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1 A1 PRO обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

Идеально чистый звук

Современный DSP процессор обеспечивает быструю и качественную обработку звука: задержка (latency) составляет всего 20 мс (1/50 с), поэтому речь не отстает от видеоряда. Есть возможность регулировки усиления уровня звука: от 1 до 40 дБ (4 ступени). G1 Pro отличается от базовой версии G1 меньшим уровнем собственного шума: соотношение сигнал/шум 83 дБ.

Контроль записи

Функция аудиомониторинга на приемнике позволяет подключить к нему наушники для контроля качества звука в реальном времени, без задержки.

Безопасный канал

При использования системы с одним микрофоном второй канал можно сделать безопасным: уровень звука на нем будет понижен на 6 дБ. Таким образом, вы всегда сможете восстановить испорченный отрезок аудиозаписи, если внезапные громкие звуки вызовут дисторсию сигнала.

Шумоподавление

Вы можете активировать функцию активного цифрового шумоподавления, которая использует приблизительно те же алгоритмы, что и активное шумоподавление в современных наушниках. Данная функция может пригодиться при онлайн-трансляциях, когда у вас нет времени на то, чтобы обработать звук в редакторе.

Ветрозащита

Система комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума ветра. Можно забыть о свистах и гуле ветра при записи на улице.

Петличный микрофон в комплекте

В комплектацию входит небольшой петличный микрофон, который можно малозаметно разместить на теле (в том числе, под одеждой).

Зарядный кейс

Главным отличием от базовой версии G1 является наличие зарядного кейса, в котором удобно заряжать все составные части системы. Встроенный аккумулятор кейса емкостью 3200 мАч обеспечивает 2 полные зарядки в автономном режиме.

Состав системы: