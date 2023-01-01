Описание

Профессиональный кардиоидный USB-микрофон для записи подкастов, видеоконференций, стримов. Очень просто настраивается: подключите его по USB кабелю к компьютеру или телефону и начинайте запись. Направленный капсюль обеспечивает захват звука спереди, а звуки, исходящие с других сторон эффективно приглушаются. Высокое качество дискретизации звука (192 кГц 24 бита) и широкая частотная характеристика (20 Гц - 20 кГц) обеспечивают максимально точного воспроизведения звука. Технология кодирования звука Synco гарантирует чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.

Выход на наушники 3.5 мм обеспечивает мониторинг записи в режиме реального времени, без задержки. Спереди на корпусе располагаются 2 рукоятки для раздельного регулирования уровнем сигнала и громкостью в наушниках. Сбоку находится кнопка Mute, которая позволяет быстро выключить микрофон при необходимости. Светодиодный индикатор показывает состояние микрофона (готов к записи / заглушен). С помощью кабелей, входящих в комплект, микрофон можно использовать с различными устройствами: смартфонами, планшетами, ноутбуками или стационарными компьютерами (для телефонов iPhone может понадобиться переходник с USB на Lightning). В комплект входит поп-фильтр, который сглаживает взрывные согласные звуки речи («б», «п», «т» и другие), а также настольная подставка.

Характеристики

Минимальная частота: 20 Гц

Максимальная частота: 20000 Гц

Соотношение сигнал/шум: >90 дБ

Динамический диапазон: 124 дБ

Максимальный уровень входного звука: 130 дБ

Чувствительность: -36 дБ

Разъем: USB

Диаграмма направленности: кардиоидная

Тип микрофона: электретный конденсаторный

Крепление: Подставка

Размер: 214,5х21,5 мм

Вес: 431 гр.

Комплектация