Микрофон Synco CMic-V2, настольный, USB
Код товара : УТ-00071397
Артикул : V2
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Профессиональный кардиоидный USB-микрофон для записи подкастов, видеоконференций, стримов. Очень просто настраивается: подключите его по USB кабелю к компьютеру или телефону и начинайте запись. Направленный капсюль обеспечивает захват звука спереди, а звуки, исходящие с других сторон эффективно приглушаются. Высокое качество дискретизации звука (192 кГц 24 бита) и широкая частотная характеристика (20 Гц - 20 кГц) обеспечивают максимально точного воспроизведения звука. Технология кодирования звука Synco гарантирует чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Выход на наушники 3.5 мм обеспечивает мониторинг записи в режиме реального времени, без задержки. Спереди на корпусе располагаются 2 рукоятки для раздельного регулирования уровнем сигнала и громкостью в наушниках. Сбоку находится кнопка Mute, которая позволяет быстро выключить микрофон при необходимости. Светодиодный индикатор показывает состояние микрофона (готов к записи / заглушен). С помощью кабелей, входящих в комплект, микрофон можно использовать с различными устройствами: смартфонами, планшетами, ноутбуками или стационарными компьютерами (для телефонов iPhone может понадобиться переходник с USB на Lightning). В комплект входит поп-фильтр, который сглаживает взрывные согласные звуки речи («б», «п», «т» и другие), а также настольная подставка.
Характеристики
- Минимальная частота: 20 Гц
- Максимальная частота: 20000 Гц
- Соотношение сигнал/шум: >90 дБ
- Динамический диапазон: 124 дБ
- Максимальный уровень входного звука: 130 дБ
- Чувствительность: -36 дБ
- Разъем: USB
- Диаграмма направленности: кардиоидная
- Тип микрофона: электретный конденсаторный
- Крепление: Подставка
- Размер: 214,5х21,5 мм
- Вес: 431 гр.
Комплектация
- Микрофон – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Кабель USB-C – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Поп фильтр – 1 шт.