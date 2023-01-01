Микрофон Synco CMic-V1M, настольный, USB
Код товара : УТ-00071396
Артикул : V1M
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кардиоидный USB-микрофон для подкастов, видеоконференций, стримов. Очень просто настраивается: подключите его по USB кабелю к компьютеру или телефону и начинайте запись. Кардиоидная направленность обеспечивает захват звука спереди, а звуки с других направлений эффективно приглушаются. Благодаря широкому частотному диапазону (20 Гц - 20 кГц) и высокому качеству оцифровки (48 кГц 24 бита) записывается естественный звук с насыщенными нижними частотами. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Сверху находится кнопка Mute, которая позволяет быстро выключить микрофон при необходимости. Светодиодный индикатор показывает состояние микрофона (готов к записи / записывает / заглушен). Выход на наушники 3.5 мм обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, без задержки. В комплекте с микрофоном идет настольная подставка, наклоняющаяся на угол до 15°. Вы также можете использовать пантографы или микрофонные стойки: резьбовое крепление стандартное.
Характеристики
- Минимальная частота: 20 Гц
- Максимальная частота: 20000 Гц
- Соотношение сигнал/шум: 72 дБ
- Чувствительность: -45 дБ
- Разъем: USB-С
- Диаграмма направленности: кардиоидная
- Тип микрофона: электретный конденсаторный
- Крепление: Подставка
- Размер: 170х50 мм
- Вес: 295 г
Комплектация
- Микрофон – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Кабель USB-C – 1 шт.
- Кабель USB-А – 1 шт.