Описание

Кардиоидный USB-микрофон для подкастов, видеоконференций, стримов. Очень просто настраивается: подключите его по USB кабелю к компьютеру или телефону и начинайте запись. Кардиоидная направленность обеспечивает захват звука спереди, а звуки с других направлений эффективно приглушаются. Благодаря широкому частотному диапазону (20 Гц - 20 кГц) и высокому качеству оцифровки (48 кГц 24 бита) записывается естественный звук с насыщенными нижними частотами. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.

Сверху находится кнопка Mute, которая позволяет быстро выключить микрофон при необходимости. Светодиодный индикатор показывает состояние микрофона (готов к записи / записывает / заглушен). Выход на наушники 3.5 мм обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, без задержки. В комплекте с микрофоном идет настольная подставка, наклоняющаяся на угол до 15°. Вы также можете использовать пантографы или микрофонные стойки: резьбовое крепление стандартное.

Характеристики

Минимальная частота: 20 Гц

Максимальная частота: 20000 Гц

Соотношение сигнал/шум: 72 дБ

Чувствительность: -45 дБ

Разъем: USB-С

Диаграмма направленности: кардиоидная

Тип микрофона: электретный конденсаторный

Крепление: Подставка

Размер: 170х50 мм

Вес: 295 г

Комплектация