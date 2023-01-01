Описание

SYNCO V10 – конденсаторный гиперкардиоидный микрофон с небольшой диафрагмой, предназначенный для студийной записи голоса, вокала, музыкальных инструментов, а также интервью, конференций и подкастов. Благодаря острой направленности он эффективно подавляет посторонние шумы, такие как фон помещения и эхо, поэтому он хорошо подходит для записи живых выступлений. Микрофон оснащен рядом подключаемых функций: ВЧ фильтр 150 Гц, усилитель высоких частот и аттенюатор -10 дБ.

Запись без потерь

Позолоченная диафрагма обладает высокой чувствительностью к музыкальным и вокальным звукам. Микрофон превосходно передает различные звуки благодаря плоской частотной характеристике.

Усилитель верхних частот

Подключаемый усилитель +з дБ работает в диапазоне от 4 кГц и выше, что обеспечивает большую прозрачность и распознаваемость речи. Рекомендуется к использованию при применении плотных ветрозащит (меховой или «цеппелин»)

Запись различных звуков

Подключаемый аттенюатор -10 дБ позволяет работать с громкими музыкальными инструментами, а также позволяет снизить чувствительность для устранения посторонних шумов при записи в неподготовленных помещениях – просто расположите микрофон ближе к лицу.

Качество записи

Фильтр высоких частот 150 Гц устраняет гул от кондиционеров, компьютеров, уличного трафика за окном и другие подобные шумы.

Низкий уровень собственного шума

Соотношение сигнал / шум 82 дБ означает, что микрофон обладает очень низким уровнем собственного шума (14 дБА), поэтому вы можете записывать даже очень тихие звуки без шипения на записи .

Высокое качество изготовления

Цельнометаллическая конструкция прочна и долговечна – идеальна для повседневного использования.

Сигнал без помех

Позолоченный экранированный 3-контактный разъем XLR передает сигнал без помех и подключается к большинству профессиональных видеокамер, микрофонным предусилителям, микшерам и различным портативным звукозаписывающим устройствам. Благодаря балансному XLR подключению вы можете расположить микрофон на большом удалении (вплоть до десятков метров) без риска поймать радиопомехи или помехи от включенных электроприборов. Микрофон комплектуется стандартным 50 см кабелем XLRM-XLRF. Для подключения к фотокамерам можно использовать портативные цифровые аудиоинтерфейсы, а для подключения к компьютерам: внешние звуковые карты.

Установка

В комплекте с микрофоном идет держатель с регулируемым углом наклона, который можно установить на большинство удочек или микрофонных стоек, Резьбовое гнездо стандартное: 5/8" с адаптером на 3/8". Вы также можете использовать универсальные антишоковые подвесы, которые продаются отдельно.

Питание

Микрофон-пушка SYNCO V10 работает от фантомного питания 12 ~ 52В, подаваемого по XLR кабелю.

Ветрозащита

В комплекте идет стандартная ветрозащита из пенополиуретана, которая защищает от свистящих шумов и гула, вызываемого движением ветра. Для использования на улице рекомендуется отдельно приобрести меховую ветрозащиту или ветрозащиту типа «цеппелин».

Транспортировка и хранение

Микрофон комплектуется прочным и легким футляром. Ложементы изготовлены точно под размеры микрофона и аксессуаров. Интерьер футляра выполнен из мягкой ткани, предохраняющей оборудование от царапин и потертостей.

Комплектация:

Микрофон

Кабель

Футляр

Ветрозащита

Держатель

Технические характеристики