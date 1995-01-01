Эмулятор аккумулятора («каплер») SWIT DB-E6P заменяет собой оригинальный аккумулятор Canon LP-E6P (и все предыдущие версии LP-E6). Он устанавливается в батарейный отсек камеры и позволяет снимать неограниченно долгое время, что особенно хорошо подходит для длительных трансляций, онлайн-стримов, съемки мероприятий, конференций и так далее. Вторым преимуществом является то, что каплер почти не нагревается при использовании, это позволяет продлить время записи тех камер, которые перегреваются при длительной записи.

При стационарном размещении камеры будет достаточно любого сетевого адаптера с USB-C выходом и поддержкой быстрой зарядки от 20 Вт и выше. При использовании камеры в движении рекомендуется использовать сборки с клеткой (на риге), подойдут универсальные USB аккумуляторы (пауэрбанки), большие батареи V-Mount с выходом USB-C или D-Tap (через преобразователь SWIT BC-PD100, например).

Вход USB-С Power Delivery: 9 / 12 / 15 / 20В 2.25А (45 Вт макс.)

Выход: 8.4В 3А (макс.)

Совместимые камеры