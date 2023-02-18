Светофильтр Marumi UV Qlick Mount 30.5mm (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065653
Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2023-02-18/16
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500 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New
Комплектация: фильтр, пластиковый бокс
Гарантия 14 дней.
Код товара: 130653
Ультрафиолетовый фильтр Marumi Qlick Mount UV (Haze) защитит снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день.