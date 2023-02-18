Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : New

Комплектация: фильтр, пластиковый бокс

Гарантия 14 дней.

Код товара: 130653

Ультрафиолетовый фильтр Marumi Qlick Mount UV (Haze) защитит снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день.