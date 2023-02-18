Светофильтр Marumi GC Gray 58mm (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065639
Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2023-02-18/2
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New
Комплектация: фильтр, пластиковый бокс
Гарантия 14 дней.
Код товара: 130639
Линза светофильтра Marumi GC-Gray разделена на окрашенную в серый цвет и бесцветную часть с плавным переходом между ними.
Тип светофильтра: градиентный
Диаметр: 58 мм