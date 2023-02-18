Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : New

Комплектация: фильтр, пластиковый бокс

Гарантия 14 дней.

Код товара: 130639

Линза светофильтра Marumi GC-Gray разделена на окрашенную в серый цвет и бесцветную часть с плавным переходом между ними.

Тип светофильтра: градиентный

Диаметр: 58 мм