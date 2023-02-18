Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : New

Комплектация: фильтр, пластиковый бокс

Гарантия 14 дней.

Код товара: 130650

Главная функция данного фильтра - это защита передней линзы объектива от пыли, грязи, царапин и прочих механических повреждений без влияния на качество изображения .

Серия DHG относится к последнему поколению высококлассных защитных светофильтров для цифровой фототехники. Изготавливаются по высочайшим стандартам качества.

Светофильтр имеет специальное двухстороннее просветление, улучшающее качество изображения. Также эти светофильтры отсекают инфракрасные лучи, вредные для матрицы цифровой камеры, значительно продлевая срок ее службы.

Тип светофильтра: защитный

Диаметр: 58 мм