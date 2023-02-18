Светофильтр Marumi DHG Circular PL 72mm (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065660
Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2023-02-18/23
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
3 300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New
Комплектация: фильтр, пластиковый бокс
Гарантия 14 дней.
Код товара: 130660
Данный фильтр преобразует поляризованный свет, образующийся в результате отражения от любых неметаллических поверхностей, при этом насыщая цвета и повышая контраст изображения не нарушая цветопередачу.
Тип светофильтра: поляризационный круговой
Диаметр: 72 мм