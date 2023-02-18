Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : New

Комплектация: фильтр, пластиковый бокс

Гарантия 14 дней.

Код товара: 130657

Данный фильтр преобразует поляризованный свет, образующийся в результате отражения от любых неметаллических поверхностей, при этом насыщая цвета и повышая контраст изображения не нарушая цветопередачу.

Тип светофильтра: поляризационный круговой

Диаметр: 62 мм