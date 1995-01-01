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Фон Superior 1309 Super White Matt пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый

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Код товара: УТ-00057170 Артикул: SPR811309 Код товара: УТ-00057170 Артикул: SPR811309 Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 1 Цвет Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 1 Прочие характеристики Цвет Белый Описание Матовый пластиковый студийный фон для предметной съемки или фото на документы. Поверхность не бликует при использовании вспышек. Фон легко протирается, сильные загрязнения можно отмыть с мылом. Хранится и пересылается в рулоне. Размер: 1 х 1.3 м. Видео Наш обзор

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