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Фон Superior 1309 Super White Matt пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый

  • 1309 Super White Matt пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый
  • 1309 Super White Matt пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый
  • 1309 Super White Matt пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый
Код товара:УТ-00057170
Артикул:SPR811309

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Матовый пластиковый студийный фон для предметной съемки или фото на документы. Поверхность не бликует при использовании вспышек. Фон легко протирается, сильные загрязнения можно отмыть с мылом. Хранится и пересылается в рулоне. Размер: 1 х 1.3 м.