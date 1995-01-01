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Фон Superior 1309 Super White, пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый

Код товара:00000057571
Артикул:1309 matt

Товар не найден

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Описание

Superior 1309 Super White, пластиковый фон 1 х 1.3 м, белый, матовый. Предназначен для предметной съемки, легко моется.