Главная страница Осветительное оборудование Фоны Фон Superior 1309 Super White, пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый

Фон Superior 1309 Super White, пластиковый, 1 х 1.3 м, белый, матовый



Код товара: 00000057571 Артикул: 1309 matt Код товара: 00000057571 Артикул: 1309 matt Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 1 Цвет Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 1 Прочие характеристики Цвет Белый Описание Superior 1309 Super White, пластиковый фон 1 х 1.3 м, белый, матовый. Предназначен для предметной съемки, легко моется. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.