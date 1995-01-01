Фоторюкзак Summit Creative Tenzing ZipTop - идеальное сочетание стиля и функциональности, разработан для тревел-фотографов и искателей приключений. Фоторюкзак Summit Creative Tenzing ZipTop — это не обычный рюкзак! Вы можете переносить различное количество оборудования, не покупая дополнительные защитные вставки нужного размера. Отрегулируйте соотношение между верхним отделением для личных вещей и основным отделением для камеры и объективов в соответствии с вашими потребностями. Берите с собой именно то количество оборудования и личных вещей, которое необходимо в путешествии.

Индивидуальная настройка внутреннего пространства

Отделения разделены Г-образной перегородкой, с помощью которой вы может уменьшить размер одного отделения и увеличить размер другого на 10 см. Часть личных вещей вы можете расположить в основном отделении. При этом личные вещи будут отделены от оборудования прочной перегородкой. С одной стороны перегородка крепится на липучках, с другой стороны с помощью металлической рамки устанавливается в специальные отверстия. Предустановлено 6 положений фиксации перегородки. Вы также можете полностью удалить перегородку и делители и получить просторный, стильный рюкзак для отдыха на природе или путешествий.

Основное отделение

Отделение для оборудования выполнено в виде защитной капсулы из амортизирующей пены EVA, устойчивой к ударам.

Большое количество внутренних делителей, которые также изготовлены из пены EVA, позволят настроить пространство точно под размер камеры и объективов. Внешняя сторона делителей и защитной капсулы изготовлены из мягкой велюровой ткани, которая предохраняет оборудования от потертостей и царапин. Пена EVA и велюровая ткань спрессованы в сэндвич и представляют собой единую конструкцию. Это обеспечивает дополнительную прочность защитной капсуле и делителям, удобство настройки внутреннего пространства и долговечность. Части делителей, на которых установлены липучки имеют закругленную форму для удобной перестановки. Липучки не выступают за края делителей и не поцарапают дорогое оборудования. Для дополнительной фиксации длиннофокусного объектива предусмотрена нейлоновая лента на липучках.

Два вида доступа к оборудованию

Собираясь в путешествие вам будет удобно полностью открыть клапан основного отделения, распложенный со стороны спины и аккуратно разложить все оборудование. В условиях похода, когда нет времени снимать рюкзак и нет желания класть его на мокрую землю, предусмотрен быстрый боковой доступ, через который вы сможете за секунды достать фотоаппарат с установленным объективом. На молнию клапана бокового доступа предусмотрена возможность установки замка. Это убережет ваше дорогое оборудования от кражи в многолюдных местах.

Комфорт в носке

Трехмерная панель из амортизирующей пены EVA на спинке рюкзака, рельефная поверхность, учитывающая анатомические особенности поясницы и U-образная алюминиевая рама обеспечивают первоклассную поддержку, равномерное распределение нагрузки, повышенный комфорт и свободную циркуляцию воздуха у спины, что облегчает переноску тяжелого снаряжения в течение длительного времени и при любой погоде. Поясной ремень и плечевые ремни анатомической формы снабжены вентилируемой сеткой и амортизирующей подложкой. Стабилизирующие стропы плечевых ремней регулируют плотность прилегания рюкзака к спине в верхней части туловища. Длина плечевых ремней регулируется с помощью удлинительных строп, расположенных в нижней части. Стабилизирующие стропы поясного ремня регулируют плотность прилегания рюкзака к пояснице. Ремень съемный, в случае необходимости его можно удалить. Для дополнительной стабильности при активном движении имеется регулируемый по высоте нагрудный ремень. Фиксируется ремень удобной застежкой фастекс со встроенным свистком. Ремень съемный, вы всегда можете удалить его.

Карман для ноутбука и планшета

На внутренней стороне откидного клапана основного отделения расположены два кармана с высокой степенью защиты. Большой карман для ноутбука дюймов закрывается на липучку, карман поменьше предназначен для планшета.

Верхнее отделение

В верхней части рюкзака распложено отделение на молнии для личных вещей. Внутри имеются два сетчатых кармана. Размер отделения зависит от количества оборудования, чем больше оборудования вы берете с собой в путешествие, тем меньше становится верхнее отделение и наоборот.

Дополнительное верхнее отделение

В верхней части рюкзака расположено еще одно небольшое отделение на молнии. В этом отделении вы можете переносить мокрые вещи, не опасаясь, что влага доберется до оборудования. Два верхних отделения разделены тканевой перегородкой из влагонепроницаемого полиэстера. Перегородка фиксируется молнией, при необходимости можно объединить два верхних отделения.

Центральное отделение

На передней части по всей высоте рюкзака расположено большое отделение на молнии. Отделение расширяемое, при необходимости, вы можете увеличить или уменьшить его объем. Внутри отделения распложен большой открытый карман для ноутбука. Также имеется сетчатый карман на молнии с двумя внутренними карманами. Вверху расположена петля для подвеса гидратора.

Дополнительные карманы

На плечевых ремнях распложены расширяемые карманы на молнии для небольшой бутылки с водой, батончика для легкого перекуса, рации и других предметов первой необходимости. На поясном имеется карман на молнии для смартфона. По бокам рюкзака расположены большие расширяемые карманы. В них можно разместить большую бутылку с водой, штатив и т.п. В верхней части рюкзака предусмотрены стропы для дополнительной фиксации длинных предметов (штатив, монопод и т.п.) На внутренней стороне клапана бокового доступа имеется карман на молнии для плоских предметов, например светофильтров, кабелей, салфеток для оптики и т.п. На вешней стороне расположен большой боковой карман на молнии с внутренним сетчатым карманом. В нем удобно хранить предметы, которые должны быть под рукой.

Внешний обвес

В центральной и боковых частях рюкзака расположены стропы для крепления штатива, лыж и других предметов. В центральной части имеется карман на молнии с держателем шлема, который можно закрепить на рюкзаке. Держатель съемный, его можно удалить и использовать карман на ваше усмотрение. На плечевых ремнях расположены стропы и кольца для различных аксессуаров. На правой стороне поясного ремня расположены стропы для крепления различного обвеса (например, фирменного складного чехла SUM-FOLDBAG). Регулируемая по длине стропа с липучкой для фиксации различных аксессуаров – совместимых подсумков, треккинговых палок, ледоруба и т.п. Плотная тканевая планка для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона и т.п. Для переноски на нижней части рюкзака небольшой палатки, спального мешка или коврика вы можете приобрести фирменные ремни SUM-TENZING-BSTRAP. Для фиксации ремней предусмотрены 4 петли, расположенные по периметру дна рюкзака.

Дополнительные ручки

В верхней и боковой частях рюкзака расположены удобные ручки для переноски в руке. На спинке рюкзака имеется длинная ручка для установки на чемодан на колесах.

Установка гидратора

В рюкзаке имеется возможность установить гидратор, даже во время изнурительной жары, вы не останетесь без живительной влаги.

Материалы и фурнитура

Рюкзак создан чтобы противостоять стихиям. Самые надежные японские молнии YKK с защитой от осадков. Лучшие американские пряжки Duraflex, изготовленные из полиамида марки 6.6, который отличается особой прочностью. Прочный на разрыв, стойкий к истиранию и водоотталкивающий Rip-stop нейлон 420D.

Защита от воды и песка

Рюкзак комплектуется чехлом для защиты от проливных дождей и песчаных бурь и грязи.

Технические характеристики:

Внешний размер, см – 54х33х22

Внутренний размер, см – 41+10х30х19

Внутренний карман для ноутбука, см - 33х24х2

Центральный карман для ноутбука, см – 43х29х2+5

Материал - водоотталкивающий rip-stop нейлон 420D

Вес, кг – 2,65

Ключевые особенности: