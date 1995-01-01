Описание

Компактная сумка-органайзер для хранения и транспортировки небольших аксессуаров - небольшая камера, аккумуляторы, зарядное устройство, смартфон, карты памяти, кабели и т.п. Большое количество карманов позволяет аккуратно разместить предметы и быстро достать их в нужный момент. Внутри сумки имеются 5 боковых сетчатых карманов, 4 центральных кармана из эластичной прочной ткани и один центральный на молнии. На наружной части сумки расположен еще один карман на молнии.

Основное отделение закрывается на молнию с защитой от влаги. Сумку можно переносить на плече, для этого предусмотрен съемный ремень. Также, сумку можно закрепить на поясном ремне или рюкзаке, для этого имеется эластичный рукав. Для переноски в руке предусмотрена ручка. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D, установлены надежные японские молнии YKK.

Технические характеристики:

Размер, см – 16 х 23,5 х 9

Вес, гр – 280

Гарантия производителя 3 года