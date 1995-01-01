Описание

Органайзер для хранения и транспортировки небольших аксессуаров – аккумуляторов, карт памяти, кабелей и т.п. Компактный размер и легкий вес органайзера позволяет брать его с собой в любые фотопутешествия, не утяжеляя свое снаряжение. Несмотря на тонкий дизайн, в органайзере предусмотрен внутренний сетчатый карман, в котором можно расположить мелкие предметы чтобы быстро достать их в нужный момент.

Прочная армированная сетка на передней панели позволять видеть содержимое, не открывая органайзер. Для крепления органайзера на внешней стороне рюкзака предусмотрены две широкие нейлоновые ленты, расположенные на задней части сумки и две небольшие проушины, расположенные в боковых частях. Органайзер изготовлен из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D, установлена надежная японская молния YKK.

Технические характеристики:

Размер, см – 12 х 19,5 х 3

Вес, гр – 50

Гарантия производителя 3 года