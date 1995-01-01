Ремни нижние Summit Creative для рюкзаков TENZING, синие
Код товара : УТ-00074873
Артикул : SUM-TENZING-BSTRAP-BLUE
1 590 ₽
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Комплект ремней с пряжками для крепления к нижней части рюкзака различных предметов – туристический коврик, палатка, спальный мешок, штатив и т.п. Ремни изготовлены из прочной нейлоновой стропы, устойчивой к износу и влажности. Ремни фиксируются к рюкзаку с помощью надежных пряжек Duraflex. Для удобного крепления предметов на ремнях установлены застежки фастекс от Duraflex.
Характеристики:
- Длина ремня: 48 см
- Ширина ремня: 2 см
- Вес: 110 гр
Гарантия производителя 3 года
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