Ремни нижние Summit Creative для рюкзаков TENZING, синие

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074873 Артикул : SUM-TENZING-BSTRAP-BLUE

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Комплект ремней с пряжками для крепления к нижней части рюкзака различных предметов – туристический коврик, палатка, спальный мешок, штатив и т.п. Ремни изготовлены из прочной нейлоновой стропы, устойчивой к износу и влажности. Ремни фиксируются к рюкзаку с помощью надежных пряжек Duraflex. Для удобного крепления предметов на ремнях установлены застежки фастекс от Duraflex. Задать вопрос 1 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Комплект ремней с пряжками для крепления к нижней части рюкзака различных предметов – туристический коврик, палатка, спальный мешок, штатив и т.п. Ремни изготовлены из прочной нейлоновой стропы, устойчивой к износу и влажности. Ремни фиксируются к рюкзаку с помощью надежных пряжек Duraflex. Для удобного крепления предметов на ремнях установлены застежки фастекс от Duraflex. Характеристики: Длина ремня: 48 см

Ширина ремня: 2 см

Вес: 110 гр Гарантия производителя 3 года

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