Ремни фронтальные Summit Creative для рюкзаков TENZING, светоотражающие, черные
Код товара : УТ-00074881
Артикул : SUM-TENZING-FSTRAP-REFLECTBLACK
1 390 ₽
Гарантия производителя 3 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Комплект сменных светоотражающих ремней для рюкзаков Summit Creative и других совместимых моделей. Безопасность в темное время суток, вы не останетесь незамеченным в лучах фар проезжающих автомобилей. Ремни легко установить, вы можете быстро заменить их без специальных инструментов. Ремни изготовлены из прочной нейлоновой стропы, устойчивой к износу и влажности, установлены надежные застежки фастекс от Duraflex.
Характеристики:
- Длина ремня: 57 см
- Ширина ремня: 2 см
- Вес: 130 гр
Гарантия производителя 3 года
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.