Описание

Универсальный складной чехол для хранения и транспортировки различных карт памяти. Внутренние карманы из полиуретана позволяют видеть содержимое. На одном кармане установлена молния. Для того, чтобы карты всегда были под рукой, предусмотрена петля, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне.

Петля оснащена липучкой, с помощью которой чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках. Предусмотрен съемный страховочный шнур с металлическими зажимами. Чехол изготовлен из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D.

Технические характеристики: