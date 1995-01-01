Чехол для карт памяти Summit Creative Memory Card Storage Bag 1L, черный
Код товара : УТ-00074843
Артикул : SUM-MCBAG-BLACK
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Универсальный складной чехол для хранения и транспортировки различных карт памяти. Внутренние карманы из полиуретана позволяют видеть содержимое. На одном кармане установлена молния. Для того, чтобы карты всегда были под рукой, предусмотрена петля, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне.
Петля оснащена липучкой, с помощью которой чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках. Предусмотрен съемный страховочный шнур с металлическими зажимами. Чехол изготовлен из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D.
Технические характеристики:
- В сложенном виде, см – 8 х 12 х 2
- Вес, гр - 130