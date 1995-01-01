Чехол Summit Creative Folder Bag, складной, оранжевый
Код товара : УТ-00074869
Артикул : SUM-FOLDBAG-ORANGE
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Компактный и легкий чехол для аксессуаров в сложенном виде занимает минимум места. Возьмите чехол в путешествие, и он наверняка вам пригодится. Зафиксируйте чехол на внешней стороне рюкзака, сумки или поясного ремня и переносите в нем предметы, которые должны быть под рукой во время похода - бутылка с водой, небольшой дрон, рация и т.п.
Крепится чехол с помощью широкой нейлоновой ленты. Лента фиксируется надежной липучкой. В верхней части чехла расположена стяжка, предметы не выпадут из него даже при активном движении. Изготовлен чехол из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D.
Характеристики:
- Размер чехла в сложенном виде, см - 90 х 120 х 20
- Размер чехла в разложенном виде, см - 220 х 100 x 90
- Вес, гр – 60