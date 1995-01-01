Описание

Компактный и легкий чехол для аксессуаров в сложенном виде занимает минимум места. Возьмите чехол в путешествие, и он наверняка вам пригодится. Зафиксируйте чехол на внешней стороне рюкзака, сумки или поясного ремня и переносите в нем предметы, которые должны быть под рукой во время похода - бутылка с водой, небольшой дрон, рация и т.п.

Крепится чехол с помощью широкой нейлоновой ленты. Лента фиксируется надежной липучкой. В верхней части чехла расположена стяжка, предметы не выпадут из него даже при активном движении. Изготовлен чехол из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D.

Характеристики: